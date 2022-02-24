Ситуацію емоційно прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він написав, що "Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну".

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Росія напала на Україну

При цьому "мирні українські міста зазнають ударів".

Це загарбницька війна. Україна захищатиметься і переможе. Світ може і повинен зупинити Путіна. Настав час діяти, – закликав Кулеба.

Також радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав місця, куди Росія завдала ракетних ударів: "Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі".