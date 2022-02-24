Ситуацию эмоционально прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он написал, что "Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину".

Также важно Началасть десантная операция в Черном и Азовском морях

Россия напала на Украину

При этом "мирные украинские города терпят удары".

Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать,

– призвал Кулеба.