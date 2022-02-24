Про те, що Москва пішла на прикордонні пункти, видання повідомляє з посиланням на джерела у прикордонних військах.
Актуально РНБО введе воєнний стан, – Данілов
Атака на прикордонні пункти України
З 5:00 збройні сили Росії атакували кордон у кількох місцях,
– розповіли співрозмовники.
Зокрема, військові держави-агресорки скоїли напад на прикордонний пункт "Гоптівка", який розташований у Харківській області. На прикордонний пункт "Бачівськ", що у Сумській області, напали з використанням бронетехніки. Інші прикордонні пункти атакували "Градами".
До слова, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Росія завдала ударів по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.