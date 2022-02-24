О том, что Москва пошла на пограничные пункты, издание сообщает со ссылкой на источники в пограничных войсках.
Актуально СНБО введет военное положение, – Данилов
Атака на пограничные пункты Украины
С 5: 00 Вооруженные силы России атаковали границу в нескольких местах,
– рассказали собеседники.
В частности, военные государства-агрессоры совершили нападение на пограничный пункт "Гоптовка", который расположен в Харьковской области. На пограничный пункт "Бачевск", что в Сумской области, напали с использованием бронетехники. Другие пограничные пункты атаковали "Градами".
К слову, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромах, военных складах в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.