О том, что Москва пошла на пограничные пункты, издание сообщает со ссылкой на источники в пограничных войсках.

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Атака на пограничные пункты Украины

С 5: 00 Вооруженные силы России атаковали границу в нескольких местах,

– рассказали собеседники.

В частности, военные государства-агрессоры совершили нападение на пограничный пункт "Гоптовка", который расположен в Харьковской области. На пограничный пункт "Бачевск", что в Сумской области, напали с использованием бронетехники. Другие пограничные пункты атаковали "Градами".

К слову, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Россия нанесла удары по центрам военного управления, аэродромах, военных складах в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы.

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