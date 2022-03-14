РПЦ в Амстердамі розриває стосунки з Московським патріархатом

Офіційну заяву опублікували на сайті російської православної парафії Святого Миколая Мирлікійського в Амстердамі. Згідно з нею, представники духовенства провели позачерговий збір парафіяльної ради, у результаті якого прийняли одноголосне рішення.

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Священнослужителі одноголосно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечне середовище для наших вірян,

– йдеться у заяві парафії.

Таке рішення мотивоване цинічним нападом Росії на Україну, а також тим, що патріарх Кирило, голова Російської православної церкви, не засудив його. Ба більше, напередодні вторгнення він фактично "благословив" ворожі війська на війну. Крім того, у недільній проповіді 7 березня патріарх не зміг назвати війну війною, однак визначив її причину. За його словами, у всьому винні гей-паради, які Захід начебто вимагає проводити в Україні.

Духовенство парафії звернулося до російського архієпископа Нідерландської єпархії у Гаазі, аби церкві надали "канонічне звільнення". Натомість священнослужителі виявили бажання приєднатися до Вселенського Константинопольського патріархату у Стамбулі, який вважають суперником Московського патріархату.

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Зауважимо, що попри те, що Російська православна церква в Амстердамі оголосила про розрив стосунків з Московським патріархатом лише зараз, війну Росії проти України вона засуджувала з першого дня нападу.

Зокрема, раніше там заявили про те, що не згадуватимуть ім'я патріарха Кирила у літургії через те, що він підтримує війну. Це суперечило офіційній політиці Російської православної церкви, яка не використовує терміни "війна" та "вторгнення" для опису діяльності Росії в Україні. Після цього їх церкву відвідав архієпископ нідерландський Єлисей та попередив, що "Москва уважно слідкує за їхніми діями".