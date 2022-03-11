Яка країна – такі і штрафи. Священник Іоан Бурдін, котрий є настоятелем церкви Воскресіння Христового у селі Карабаново, що у Костромській області, отримав штраф, передають РосЗМІ.

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35 тисяч рублів за антивоєнну проповідь

Відповідний штраф йому виписали за новою статтею КоАП 20.3.3 про "дискредитацію використання російських військових". Про це розповів один із правозахисників проєкту "Мережеві свободи". Він, власне, і надавав юридичну підтримку Іоану Бурдіну.

Відомо, що 6 березня священник промовив антивоєнну проповідь під час недільної літургії. І, як мовиться у протоколі, цим "вчинив публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил Росії, які проводять спеціальну операцію в Україні".

В очах російського правосуддя – жартуємо, його там нема – він узагалі виглядає справжнісіньким злочинцем. Адже ще й опублікував на сайті парафії посилання на петицію Change.org. У ній також ідеться про заклик зупинити військові дії в Україні.

Нагадаємо, що 4 березня Держдума прийняла новий законопроєкт. У ньому запроваджується кримінальна й адміністративна відповідальність за поширення, увага, "відомо неправдивої інформації про діяльність збройних сил Росії" та "за дискредитацію використання російських військ".

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