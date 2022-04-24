Про це у ефірі 24 каналу розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. Також він додав, що цьогоріч Великдень у Одесі – сумне свято.

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Ситуація в місті тривожна, одесити тихі і не святкують, всі обговорюють вчорашню трагедію. Вночі окупанти знову намагались обстріляти місто,

– повідомив Братчук.

За словами речника Одеської ОВА, керівництво області постійно наголошує одеситам¸що дуже важливо дотримуватися усіх правил безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже треба розуміти, що ймовірність нанесення ракетних ударів по місту та регіону залишається високою.

"На жаль, усі наші прогнози здійснюються, станом на зараз ситуація в області та місті стабільна. Люди попереджені про можливі провокації, вчора ввечері намагались "закидати" Одесу фейковими новинами про "Південний" порт, ракети над яким збили пізніше", – сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Одеси загинуло 8 людей, серед яких – немовля. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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