Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук. Также он добавил, что в этом году Пасха в Одессе – печальный праздник.

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Ситуация в городе тревожная, одесситы тихие и не празднуют, все обсуждают вчерашнюю трагедию. Ночью оккупанты снова пытались обстрелять город,

– сообщил Братчук.

По словам спикера Одесской ОВА, руководство области постоянно напоминает одесситам, что очень важно соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь нужно понимать, что вероятность нанесения ракетных ударов по городу и региону остается высокой.

"К сожалению, все наши прогнозы осуществляются, по состоянию на данный момент ситуация в области и городе стабильна. Люди предупреждены о возможных провокациях, вчера вечером пытались "закидать" Одессу фейковыми новостями о "Южном" порте, ракеты над которым сбили позже", – сказал Сергей Братчук.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела Одессы погибли 8 человек, среди которых – младенец. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством.

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