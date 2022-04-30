Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

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Він наголосив, що не знає, до яких саме провокацій може вдатися ворог, але закликав людей бути пильними.

У нас є підтверджена інформація, що росіяни знайшли декілька контейнерів з формою наших військових. Ми не можемо сказати заздалегідь, на які саме провокації вони готові піти. Чого ми тільки на Луганщині не бачили за час окупації,

– зауважив Сергій Гайдай.

Окупанти обстрілюють автобуси на Луганщині

Російські окупанти продовжують робити все для того, щоб українці не могли виїхати з гарячих точок. Так, загарбники обстріляли евакуаційні автобуси у Попасній. Як повідомив глава Попаснянської ВЦА Микола Ханатов, евакуаційні автобуси розстріляли, а їхні водії перестали виходити на зв'язок.

Як це було

Ханатов зазначив, що напередодні з Попасної вдалося евакуювати 31 людину. Але охочих виїхати з міста було значно більше. Відтак, ухвалили рішення відправити туди два додаткові автобуси. Транспортні засоби до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Зверніть увагу! Російські загарбники обстріляли автомобіль, в якому були волонтери, а також поліцейський автобус. У транспортному засобі, в бік якого окупанти відкрили вогонь, перебували двоє місцевих мешканців, а також вінничанин. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

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