Маріуполь хочуть перейменувати у Жданов

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами про це обмовився один із окупантів, що займає "керівну посаду".

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В інтерв'ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряница проговорився сказав, що разом з псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там,

– зазначив Андрющенко.

Таким чином окупанти хочуть повернути місту назву, яку воно носило у часи радянської влади – у 1948 – 1989 роках.

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Жданов відомий ініціатор так званої "кампанії з посилення партійного контролю над інтелектуальним життям". Саме він відповідальний за утиски діячів науки та культури у період 1946 – 1949 років. Під репресії тоді потрапили Максим Рильський, Володимир Сосюра та інші видатні українці.

Наразі місто спустошене та повністю зруйноване російськими обстрілами. Окупанти не збираються відновлювати інфраструктуру міста та навіть не готуються до опалювального сезону. Усі комунікацій в місті знищено.

За словами радника, місто на межі гуманітарної катастрофи. Так, за результатом дослідження, окупанти надають маріупольцям воду непридатну для споживання.

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Більшість населення Лівобережного району та віддалених мікрорайонів Кальміуського районі продовжують виживати за межами всіх гуманітарних кордонів людяності. Костри, ящики від зброї як дрова, повні двори сміття,

– розповів радник.

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23 – 34 липня Маріуполь закрили на в'їзд та виїзд. Все тому, що загарбники хотіли посилити фільтраційні та антипартизанські заходи.

Водночас українські партизани нагадують окупантам сміливими надписами. На мосту вони написали "ЗСУ йдуть". Тож, російські військові та колаборанти таки заплатять за скоєні злочини.

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