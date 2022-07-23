Відповідну інформацію повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Варто пригадати, що у місті хлопець вийшов на площу з українським прапором.

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У Маріуполі окупантам нагадали, що ЗСУ близько

Маріуполь. Міст на залізничному вокзалі. Вчора (мовиться про 22 липня – 24 канал),

– написав Андрющенко.

Він також пояснив, що маріупольці нагадали окупантам, що ЗСУ йдуть.

"Відплата вже поруч", – сказав радник мера Маріуполя.



Міст у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

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