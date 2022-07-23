Відповідну інформацію повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Варто пригадати, що у місті хлопець вийшов на площу з українським прапором.
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У Маріуполі окупантам нагадали, що ЗСУ близько
Маріуполь. Міст на залізничному вокзалі. Вчора (мовиться про 22 липня – 24 канал),
– написав Андрющенко.
Він також пояснив, що маріупольці нагадали окупантам, що ЗСУ йдуть.
"Відплата вже поруч", – сказав радник мера Маріуполя.
Міст у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка
Останні новини Маріуполя
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти хочуть запровадити у місті тільки три предмети для дітей. Ба більше, в місті росіяни плануються відкрити всього 4 школи.
- З 22 липня російські окупанти закрили Маріуполь на вихідні. Це зробили заради того, щоб проводити посилені "фільтраційні" та антипартизанські заходи.
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував викрадення майна маріупольців. За словами Данілова, росіяни розуміють, що скоро все закінчиться.
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