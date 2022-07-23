Соответствующую информацию сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Следует вспомнить, что в городе парень вышел на площадь с украинским флагом .

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В Мариуполе оккупантам напомнили, что ВСУ близко

Мариуполь. Мост на железнодорожном вокзале. Вчера (говорится о 22 июля – 24 канал),

– написал Андрющенко.

Он также пояснил, что мариупольцы напомнили оккупантам, что ВСУ идут.

"Возмездие уже рядом", – сказал советник мэра Мариуполя.



Мост в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко

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