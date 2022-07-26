Пити таку воду – категорично не можна. Адже вона може спровокувати інфекційне захворювання.

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Вода має у своєму складі коліформи. Простою мовою – воду набирають у відкритих водоймах, вона змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії,

– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що набирають воду в річці Кальчик, пити її – не можна.



Результати дослідження води, яку п'ють люди у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

Довідка. Коліформні бактерії – це велика група бактерій, які містяться у дуже високій концентрації у фекальній речовині теплокровних тварин. Ці бактерії поширюються в озерах, річках та ставках. Потрапляють вони туди після того, як дощова вода змиває відходи тварин у воду.

Останні новини з окупованого Маріуполя

П'яні російські військові кинули гранату на подвір'я маріупольця лише через те, що той зробив їм зауваження. Внаслідок такої "забави" окупантів поранень зазнали 2 людей.

23 – 34 липня Маріуполь закрили на в'їзд та виїзд. Все тому, що загарбники хотіли посилити фільтраційні та антипартизанські заходи.

Перед тим, 22 липня, на мості біля залізничного вокзалу з'явився промовистий напис – "ЗСУ йдуть". Хтось з місцевих мешканців ризикнув та нагадав окупантам, що невдовзі вони тікатимуть з Маріуполя.

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