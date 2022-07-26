Пити таку воду – категорично не можна. Адже вона може спровокувати інфекційне захворювання.
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Вода має у своєму складі коліформи. Простою мовою – воду набирають у відкритих водоймах, вона змішана з фекальною речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії,
– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він додав, що набирають воду в річці Кальчик, пити її – не можна.
Результати дослідження води, яку п'ють люди у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка
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- 23 – 34 липня Маріуполь закрили на в'їзд та виїзд. Все тому, що загарбники хотіли посилити фільтраційні та антипартизанські заходи.
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