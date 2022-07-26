Пить такую воду – категорически нельзя. Она может спровоцировать инфекционное заболевание.
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Вода имеет в своем составе колиформу. На простом языке – воду набирают в открытых водоемах, она смешана с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии,
– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он добавил, что набирают воду в реке Кальчик, пить ее нельзя.
Результаты исследования воды, которую пьют люди в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко
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