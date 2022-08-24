Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, надзвичайно важливо, що цього року Україні вдалося провести Кримську платформу. Форум створили рік тому, де світова спільнота задекларувала, що це буде майданчик з деокупації Криму.

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Вдалося залучити ще більше держав

Якщо минулого року до Кримської платформи приєдналися 46 держав та міжнародних організацій. То цього разу до форуму долучилися аж 60 учасників.

Організаторам вийшло розширити географію за допомогою держав з Африки, Латинської Америки та Азії. Загалом тут виступило 16 президентів, 20 прем'єр-міністрів та кілька десятків міністрів закордонних справ.

Чубаров наголошує, що учасники підтвердили, що готові продовжувати діяльність щодо деокупації півострова в межах Кримської платформи. Представники різних країн наголосили, що готові продовжувати допомагати Україні і політично, і економічно, і соціально, і військово.

Важливо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну учасники вже розглядають варіант надання військової допомоги, щоб деокупувати Крим. Під час першої декларації, яку підписали рік тому, розглядали варіант лише мирної деокупації.

Чубаров виділив виступ президента Туреччини Реджепа Ердогана на Кримській платформі. Важливо, що він заявив про свою позицію чітко та послідовно.

Президент Туреччини чітко розставив акценти, що жодних інших підходів у цьому питанні взагалі не може бути. Крим – це українська територія. Така позиція розставляє акценти і не дає простору для спекуляцій, – зазначив Чубаров.

Чубаров про результати Кримської платформи: дивіться відео

Нагадаємо, Кримську платформу започаткували у Києві у 2021 році, щоб просувати питання деокупація півострова. Цьогоріч на форум вперше приєдналися представники Африки та Південної Америки. Свої слова підтримки висловили лідери багатьох європейських держав.