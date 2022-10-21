Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, кто действительно стоит за подрывом Крымского моста.

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Мост взорвали ФСБ или ГРУ

Арестович рассказал, что для Украины взрыв на Крымском мосту – это удивительная история. Скорее всего, к взрывам причастна ФСБ или ГРУ.

Скорее всего, именно ГРУ, чем ФСБ, и особенно, чем то, что это сделали мы,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Сам Владимир Зеленский сообщил, что он не в курсе, точных данных у него нет, кто причастен к взрывам на Крымском мосту, но это точно не Украина. Мы не берем на себя ответственность относительно всего, что касается Керченского моста, то есть за взрыв, который там произошел. То есть официально он отрицает причастность Украины к этому.

Арестович допустил, кто мог взорвать Крымский мост: смотрите видео

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв в районе Крымского моста раздался 8 октября утром. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма. Из-за "хлопка" оккупанты остановили движение по Крымскому мосту. Вместе с этим начало "гореть" и у самих россиян. Пропаганда пыталась всячески оправдать произошедшее. В общем, масштабы разрушений поражают. Были полностью разрушены 2 участка переправы.

В настоящее время после повреждения Крымского моста оккупанты сталкиваются с проблемами с материально-техническим обеспечением на Юге Украины. Теперь у врага фактически критическое состояние с логистикой и снаряжением. Россияне заявляли, что полностью восстановили поврежденный мост, но на самом деле им это не очень удается.

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