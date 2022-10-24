Чубаров запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України.

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Що пропонує Чубаров

Чубаров пояснив, що згідно з Конституцією, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.

Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму – кримськотатарського,

– наголосив він.

Голова меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що необхідно "визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом". За його словами, цим джерелом є невід'ємне право корінного народу півострова на самовизначення у складі незалежної української держави.

Також Чубаров зазначив, що через такий механізм народу необхідно одночасно вирішувати питання зміцнення "української держави, частини нашої державної території та забезпечення прав людини незалежно від її етнічної чи релігійної приналежності".

Теми Кримської платформи

Кримська платформа, яка відбувається в столиці Хорватії Загребі в Національній бібліотеці, доволі велика за своїми масштабами. Ще у 2021 році відбувалась урядова Кримська платформа, нині – парламентська. Деякі спікери виступають наживо, деякі – у форматі онлайн.

Найважливішою темою платформи є обговорення того, як Крим змінився після 24 лютого. Раніше й міжнародні організації, й фонди, і представники суспільства моніторили ситуацію й говорили, що питання деокупації постане за 10 років. Нині, зрозуміло, що воно буде швидше, й Україна має бути до цього готова.

На одній з сесій будуть обговорювати питання прав людини, зокрема дітей, депортації тощо.

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