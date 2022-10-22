Такий вирок виніс Алуштинський суд за статтею про "фейки" про армію країни-агресорки.
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Відомо, що справу порушили після того, як Тарапон вивісив на воротах будинку свого родича, співробітника Росгвардії, його фото з підписом "Тут живе воєнний злочинець і вбивця дітей".
Слідчий комітет заявив, що Тарапон спочатку виготовив листівки із "явно неправдивою інформацією" про участь російських військ на території України, розкидав їх поштовими скриньками багатоквартирних будинків і розклеював вулицями міста, а пізніше обклеїв листівками з "інформацією, що ганьбить" знайомого співробітника силової структури, який воював в Україні.
Що про це каже сам обвинувачений
Тарапон відмовився визнавати свою провину. На його думку, справу порушили через сімейну суперечку. Водночас думку самого родича слідчий уточнювати не став, а доки йшов судовий процес, той загинув на війні.
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Цікаво, що звинувачення вимагало для чоловіка менший термін – 2 роки. Захист Тарапона пов'язує суворе покарання із наявністю у чоловіка непогашеної судимості.
ЗМІ проаналізували, що наразі це найбільший термін покарання за першою частиною кримінальної статті про "фейки". Інших обвинувачених у цій частині засуджували до:
- виконавчих робіт,
- штрафів,
- колонії-поселення,
- умовного терміну.
Обвинувачений заявив, що зробив напис на воротах, сподіваючись, що дружина його родича вмовлятиме чоловіка повернутися додому з війни. Варто додати, що з моменту, коли Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії, минув понад місяця. За цей час на війні в Україні загинуло щонайменше 26 мобілізованих.
Йдеться про суїциди та напади, пов'язані з проблемами зі здоров'ям. Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, вважається стрілянина у військовій частині Білгородської області. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.
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