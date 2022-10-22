Такий вирок виніс Алуштинський суд за статтею про "фейки" про армію країни-агресорки.

Важливо Окупанти вивозять людей з Херсона автобусами: активіст спростував пропаганду про "евакуацію"

Відомо, що справу порушили після того, як Тарапон вивісив на воротах будинку свого родича, співробітника Росгвардії, його фото з підписом "Тут живе воєнний злочинець і вбивця дітей".

Слідчий комітет заявив, що Тарапон спочатку виготовив листівки із "явно неправдивою інформацією" про участь російських військ на території України, розкидав їх поштовими скриньками багатоквартирних будинків і розклеював вулицями міста, а пізніше обклеїв листівками з "інформацією, що ганьбить" знайомого співробітника силової структури, який воював в Україні.

Що про це каже сам обвинувачений

Тарапон відмовився визнавати свою провину. На його думку, справу порушили через сімейну суперечку. Водночас думку самого родича слідчий уточнювати не став, а доки йшов судовий процес, той загинув на війні.

Цікаво Загинув, поки чекав на відстрочку: у Росії прийшла похоронка на мобілізованого айтівця

Цікаво, що звинувачення вимагало для чоловіка менший термін – 2 роки. Захист Тарапона пов'язує суворе покарання із наявністю у чоловіка непогашеної судимості.

ЗМІ проаналізували, що наразі це найбільший термін покарання за першою частиною кримінальної статті про "фейки". Інших обвинувачених у цій частині засуджували до:

виконавчих робіт,

штрафів,

колонії-поселення,

умовного терміну.

Обвинувачений заявив, що зробив напис на воротах, сподіваючись, що дружина його родича вмовлятиме чоловіка повернутися додому з війни. Варто додати, що з моменту, коли Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії, минув понад місяця. За цей час на війні в Україні загинуло щонайменше 26 мобілізованих.

Йдеться про суїциди та напади, пов'язані з проблемами зі здоров'ям. Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, вважається стрілянина у військовій частині Білгородської області. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Цікаво – Окупанти тікають до Криму: дивіться відео