Під час виступу на саміті Кримської платформи Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Зокрема, він згадав про Придністров'я та Абхазію, пише 24 канал.

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Зеленський пропонує створити спеціальні платформи

Глава держави зазначив, що коли Україна вийде на свої законні державні кордони та поверне Крим, нашій країні буде необхідний досвід міжнародної спільноти – безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути півострову повноцінне життя.

Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені – від Придністров'я і Абхазії до Північних територій,

– сказав Зеленський.

Зеленський звернувся до світових лідерів та запросив їх відвідати звільнені від окупантів території. також президент пропонує їм відвідати український Крим, коли там замайорить синьо-жовтий прапор. Він наголосив, що ця частина Європи зачекалася на дорогих та поважних гостей.

Також президент України просить міжнародну спільноту підтримувати нашу державу у боротьбі з російськими загарбниками та постійно посилювати її, адже саме вона є фундаментом майбутнього миру.

Що відомо про Кримську платформу в Хорватії

24 – 25 жовтня у хорватському Загребі відбувається перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. До участі в заході запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій.

Україна також запросила представників країн, які не є членами платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії.

Також 24 жовтня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом відкрили V Українсько-німецький економічний форум.

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