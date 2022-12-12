Про це Санду повідомила у своєму новому інтерв’ю. Президентка також подякувала Україні.

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Санду висловилась про захист свободи Молдови

Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною, є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові,

– заявила президентка Молдови.

Складники гібридної війни – російська пропаганда, а також використання енергоресурсів як зброї. За словами Санду, Газпром скоротив постачання газу до Молдови на 60%, попри контракт і передбачену в ньому високу ціну, яку платить Кишинів.

"Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", – зазначила Санду.

Президентка додала, що молдовани боролися за демократію протягом багатьох років. Таким чином, Молдова продовжує залишатися "крихкою демократією", і їхня мета – зміцнення демократичних інститутів та процесів.

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