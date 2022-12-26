Про це 24 каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Крім того, вона визначила і загрози розпаду Росії для світової спільноти.

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За словами Романової, "ідіотські" слова "де Путін, там і Росія" раптово стали реальністю. В країні-терористці можна побачити лише поодинокі спалахи протестів.

Покарання за непослух

Журналістка згадала, що днями у Вологді був засуджений 61-річний кочегар котельні, який вдома зробив радіостанцію і назвав "Вован". Вона транслювала опозиційні російські канали. Хто слухав це радіо, крім ФСБ, невідомо, але історія стала широковідомою, бо чоловік отримав три роки ув'язнення. І тих, хто хоче йому допомогти, все менше і менше.

З іншого боку, зауважила опозиціонерка, за підрахунками ОВД-інфо одразу після початку війни на мітингах були затримані та оштрафовані 20 тисяч росіян. Такого Росія за час свого існування ще не бачила. До того ж мітингувати виходило явно більше, ніж 20 тисяч, але хтось тікав, зумів заховатися.

У мене є знайома, інтелігентна людина з Пітеру. Є в неї ноухау – бере із собою торт, з тортом її чомусь ніколи не забирають,

– додала Романова.

Крах Росії скоро: дивитись відео

Війна десь далеко

Росіяни все більше бояться та виїжджають, підкреслила журналістка. Її друзі та знайомі розповідали, що Москва буквально залита грошима, бо туди "виплескується" великий воєнний бюджет. Водночас провінція стає все біднішою, а великі міста продовжують "жирувати", і менше всього вони думають про війну, яка десь далеко.

"Я дивилася сюжет з протестами із Белграда, і думала якби ж то це був не Белград (місто в Сербії – 24 канал), а Білгород (місто в Росії – 24 канал)", – додала опозиціонерка.

Крах Росії

В 2023 році, Романова передбачила, радше не протести, а розвал Росії. Хоч це і дуже небезпечно, бо країна-агресорка має ядерну зброю, і після розпаду Росії світовій спільноті доведеться мати справу "не з одним негідником, а, можливо, з десятком маленьких негідничків".

Тому Розпад Росії – це річ дуже неприємна, але, як на мене, неминуча. В будь-якому випадку, у 2023 чи 2024 році це буде, але крах близький,

– переконана Романова.

І скільки б не заливав Путін грошима своє оточення і так звану елітку москвичів, в будь-якому випадку це все розвалиться, зауважила журналістка. Однак скоріше причиною стануть не протести. Звісно, путінське оточення його зараз ненавидить, скільки б грошей він не давав, адже в них забрали можливості виїхати, мати майбутнє.

Населення це побачить і скаже "Помер Максим – та й біс із ним" і хвалитимуть нового царя,

– додала Романова.

Невдоволення росіян наростає