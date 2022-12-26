Об этом 24 каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Кроме того, она определила и угрозы распада России для мирового сообщества.

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По словам Романовой, "идиотские" слова "где Путин, там и Россия" внезапно стали реальностью. В стране-террористке можно увидеть только единичные вспышки протестов.

Наказание за непослушание

Журналистка вспомнила, что на днях в Вологде был осужден 61-летний кочегар котельной, который дома сделал радиостанцию и назвал "Вован". Она транслировала оппозиционные российские каналы. Кто слушал это радио, кроме ФСБ, неизвестно, но история стала широко известна, потому что мужчина получил три года заключения. И тех, кто хочет ему помочь, все меньше и меньше.

С другой стороны, отметила оппозиционерка, по подсчетам ОВД-инфо, сразу после начала войны на митингах были задержаны и оштрафованы 20 тысяч россиян. Такого Россия за время существования еще не видела. К тому же митинговать выходило явно больше 20 тысяч, но кто-то убегал, сумел спрятаться.

У меня есть знакомая, интеллигентный человек из Питера. Есть у нее ноухау – берет с собой торт, с тортом ее почему-то никогда не забирают,

– добавила Романова.

Война где-то далеко

Россияне все больше боятся и уезжают, подчеркнула журналистка. Ее друзья и знакомые рассказывали, что Москва буквально залита деньгами, потому что туда выплескивается большой военный бюджет. В то же время провинция становится все беднее, а большие города продолжают "жировать", и меньше всего они думают о далекой войне.

"Я смотрела сюжет с протестами из Белграда, и думала если бы это был не Белград (город в Сербии - 24 канал), а Белгород (город в России - 24 канал)", - добавила оппозиционерка.

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Крах России

В 2023 году Романова предусмотрела, скорее не протесты, а развал России. Хотя это и очень опасно, потому что у страны-агрессоры ядерное оружие, и после распада России мировому сообществу придется иметь дело "не с одним негодяем, а, возможно, с десятком маленьких негодяев".

Поэтому Распад России – это вещь очень неприятная, но, по-моему, неизбежная. В любом случае, в 2023 или 2024 году это будет, но крах близок,

– убеждена Романова.

И сколько бы ни заливал Путин деньгами свое окружение и так называемую элитку москвичей, в любом случае это все развалится, заметила журналистка. Однако скорее причиной станут не протесты. Конечно, путинское окружение сейчас его сейчас ненавидит, сколько бы денег он ни давал, ведь у них забрали возможности уехать, иметь будущее.

Население это увидит и скажет "Умер Максим - и бес с ним" и будут хвалить нового царя,

– добавила Романова.

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