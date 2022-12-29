Об этом 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что привести Россию в сознание можно только поделив на отдельные страны.
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Политтехнолог убежден, что Украина должна постепенно приучать Запад, что сценарий распада России в результате войны – хороший сценарий.
Распад России выгоден всем
За 10 месяцев войны мировые лидеры во многом изменили свое мнение, потому что украинские власти, дипломатия и другие специалисты влияли на них, объясняли. Западные лидеры постепенно начинали понимать, чем нужно помочь, как нужно действовать, как с Россией можно, а как нет.
Теперь нужно, чтобы они смирились с мнением о распаде России. И это выгодно всему миру, всей цивилизации выгодно иметь дело с отдельными кусками, а не с одной великой Россией,
– добавил Шейтельман.
Следует также объяснять Западу, что там нет народа, заметил эксперт. Важно им рассказывать, что именно там происходит и кто на самом деле россияне. Если мировые лидеры поймут, в управлении каких людей находится Россия, они осознают, что договариваться с ними невозможно.
"Проще тогда уже будь то 80 стран или 20", - считает политтехнолог.
Распад России возможен: смотреть видео
"Оцивилизовывать" легче по кусочкам
Шейтельман привел пример с Югославией как мини моделью России, потому что в Югославии жило всего 10 миллионов человек. Там тиран Слободан Милошевич начал войну с регионами, решившими выходить из состава страны. Миру пришлось его усмирять, "оцивилизовывать" Югославию по кускам.
До сих пор осталось всего два таких кусочка: с Боснией есть проблемы и с Сербией. А остальные страны уже либо в НАТО, либо в ЕС, либо являются кандидатами на вступление в ЕС,
– заметил спикер.
Цивилизации не удастся проглотить Россию одним куском, убежден Шейтельман. Возможно, даже какая-то часть достанется Китаю.
Ядерное оружие
Существует тезис, если образуется много маленьких государств, увеличится количество стран с ядерным оружием, ведь они разделят между собой русский. По словам Шейтельмана, эти "страшилки" распространяют сами россияне.
Почему Западу выгоднее иметь дело с одной страной? Пусть у вас будет конкуренция, вы будете каждый в своем регионе добывать нефть отдельно, от этого упадут цены на нефть в мире,
– добавил спикер.
Также он отметил, что центр управления ядерным оружием один. И ядерная бомба, которая физически находится на Дальнем Востоке, управляется из Москвы. Мир опасается, что ядерное оружие попадет в руки террористов, если Россия распадется, но оно и сейчас в руках террористов.
Как сожить враждебным странам
В современной истории есть примеры, когда две враждебные страны живут рядом более или менее спокойно. По словам политтехнолога, сценариев такого сожительства немного. Первое – или нам повезет и Россия распадется, тогда мы будем в относительной безопасности, потому что сможем справиться в случае чего с любым отдельным регионом.
Второе – если Россия не распадется, тогда Украине придется создать собственное ядерное оружие.
Украине нужно предложить Западу две альтернативы: либо мы создаем ядерное оружие, либо вы нас берете в НАТО, и тогда уже будет ваше ядерное оружие,
– подытожил политолог.
Возможен ли распад России
- Российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что распад России неизбежен, потому что тамошние элиты ежедневно упускают все больше возможностей.
- Российский журналист Андрей Пионтковский не предрекает распада России и не ждет с удовольствием. Но развал неизбежен, поскольку общество в России расколото.
- Гарантией безопасности Украины будет членство в НАТО, а спасти Россию не удастся, убежден Пионтковский.