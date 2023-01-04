Урочистість з розрізання торта відбулась у день народження очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Йому 4 січня виповнилось 37 років.

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Як відсвяткував Кирило Буданов

Генерал-майору на день народження подарували торт у формі карти Росії, зроблений з урахуванням позначок самого Кирила Буданова.

Отримавши "карту Росії", Кирило Буданова порізав її.





Торт, який подарували Кирилу Буданову



Очільник ГУР порізав торт у формі карти Росії з його власними позначками



Так виглядає карта в кабінеті Кирила Буданова / Скриншот з відео

На карті Буданова Росія поділена на декілька частинок. Зокрема, є обведені різними маркерами ділянки з позначками:

"Україна";

"ФРГ";

"Ф";

"РФ";

"ЦАР";

"К" та інші.

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Що відомо про карту Буданова