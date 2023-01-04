Торжество по разрезанию торта состоялось в день рождения главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ему 4 января исполнилось 37 лет.
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Как отметил Кирилл Буданов
Генерал-майору на день рождения подарили торт в форме карты России, сделанный с учетом отметок самого Кирилла Буданова.
Получив "карту России", Кирилл Буданова порезал ее.
Торт, подаренный Кириллу Буданову
Глава ГУР порезал торт в форме карты России с его собственными пометками
Так выглядит карта в кабинете Кирилла Буданова / Скриншот с видео
На карте Буданова Россия поделена на несколько частиц. В частности, есть обведенные разными маркерами участки с пометками:
- "Украина";
- "ФРГ";
- "Ф";
- "РФ";
- "ЦАРЬ";
- "К" и другие.
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Что известно о карте Буданова
- Карта Кирилла Буданова стала известна, когда журналисты пришли к нему на интервью в конце декабря 2022 года.
- Тогда главу украинской разведки и спросили о том, что означает его карта расчлененной России. Он объяснил, что все видят то, что хотят видеть и предположил: "Возможно это просто широкий маркер, а возможно, и нет".
- Впоследствии в интервью ТСН Кирилл Буданов объяснил, что карта появилась между 5 и 7 марта 2022 года. С тех пор она постоянно у него на столе, и многие брали ее в руки, карандашом что-то там рисовали. Сам глава разведки использовал маркер.
- Также он отметил: "Единственное, что я могу сказать на этот счет: это не мы им приготовили такое участие, это они (россияне – 24 канал) сами себя довели до этого".