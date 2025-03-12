Раніше ми вже розбирали, хто такий "парацетамол". А от, що означає "чоловік золотистий ретривер" – розповідає 24 Канал.

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Що означає термін "чоловік золотистий ретривер"

Як не дивно, цей вислів можна трактувати буквально. "Золотистим ретривером" називають чоловіка, який має м'який та доброзичливий характер. Він енергійний, вірний, турботливий та легко знаходить спільну мову з людьми. Він нагадує золотистого ретривера, що є однією з найпопулярніших порід собак.

Що відомо про собаку породи золотистий ретривер Золотисті ретривери походять із Шотландії. Вони мають густу шерсть середньої довжини золотистого відтінку. Собаки породи "золотистий ретривер" відомі своїм дружелюбним характером, інтелектом та красою, ці собаки ідеально підходять для сімейного життя.

Ознаки "золотистого ретривера" серед чоловіків:

Доброзичливість – завжди привітний, легко ладнає з оточенням.

Підтримка та турбота – уважний до почуттів своєї партнерки, підтримує її без зайвої драми.

Лояльність – залишається вірним у стосунках, готовий бути "опорою".

Оптимізм – бачить світ у яскравих кольорах і не схильний до песимізму.



Хто такий чоловік "золотистий ретривер" / Фото Unsplash

Чому цей типаж такий популярний

Тренд на "золотистих ретриверів" з'явився як реакція на токсичну маскулінність. У сучасному світі, де емоційна зрілість та вміння відкрито виражати почуття стають дедалі важливішими, жінки віддають перевагу чоловікам, які здатні бути м'кими та надійними.

Отже, як ми бачимо, "чоловік золотистий ретривер" – це не просто модний тренд, а новий ідеал здорової та емоційно зрілої чоловічності. Він вірний, підтримуючий, щирий – і саме за такими чоловіками майбутнє.