24 Канал дослідив це питання та пояснює, що насправді означає вислів "парацетамол" у молодіжному сленгу.
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Що означає слово "парацетамол"
У сучасній молодіжній мові слово "парацетамол" вживається для опису людини, яка:
- надмірно спокійна або байдужа до всього, що відбувається навколо;
- поводиться передбачувано, беземоційно або занадто "нормально".
Також є теорія, що парацетамолом – це хлопець, який ні на що не здатний, зазвичай худий і в загальному схожий на невдалу субстанцію.
Реакція соцмереж
У соцмережах жартують, що використання сленгових слів зайшло занадто далеко.
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Як це слово пояснюють українці
Для багатьох людей у коментарях це слово залишилося загадкою, тож вони почали висувати теорії та припущення, що насправді означає "парацетамол":
- "Парацетамол це як я зрозуміла це якась невідома або дивні людина".
- "Парацетамол – це душний тіп з повчаннями. "Що ти мене лікуєш, ти що – парацетамол?".
Також у коментарях українці обурювалися, мовляв, скільки можна вигадувати нових значень до давно вже відомих слів.
Можна пояснення усіх цих слів... Мені 16... Я вже стара для того вашого сленгу,
– написала одна з користувачок тіктоку.
Ми ж зауважимо, що українська мова постійно розвивається і поповнюється новими словами. А в епоху інтернету все це відбувається у рази швидше. Тому, ймовірно, різноманітні сленгові слова та вирази з нами надовго. Тож. нам залишається лише "тримати руку на пульсі" і встигати запам'ятовувати нові слова.