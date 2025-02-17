24 Канал дослідив це питання та пояснює, що насправді означає вислів "парацетамол" у молодіжному сленгу.

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Що означає слово "парацетамол"

У сучасній молодіжній мові слово "парацетамол" вживається для опису людини, яка:

надмірно спокійна або байдужа до всього, що відбувається навколо;

поводиться передбачувано, беземоційно або занадто "нормально".

Також є теорія, що парацетамолом – це хлопець, який ні на що не здатний, зазвичай худий і в загальному схожий на невдалу субстанцію.

Реакція соцмереж

У соцмережах жартують, що використання сленгових слів зайшло занадто далеко.

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Як це слово пояснюють українці

Для багатьох людей у коментарях це слово залишилося загадкою, тож вони почали висувати теорії та припущення, що насправді означає "парацетамол":

"Парацетамол це як я зрозуміла це якась невідома або дивні людина".

"Парацетамол – це душний тіп з повчаннями. "Що ти мене лікуєш, ти що – парацетамол?".

Також у коментарях українці обурювалися, мовляв, скільки можна вигадувати нових значень до давно вже відомих слів.

Можна пояснення усіх цих слів... Мені 16... Я вже стара для того вашого сленгу,

– написала одна з користувачок тіктоку.

Ми ж зауважимо, що українська мова постійно розвивається і поповнюється новими словами. А в епоху інтернету все це відбувається у рази швидше. Тому, ймовірно, різноманітні сленгові слова та вирази з нами надовго. Тож. нам залишається лише "тримати руку на пульсі" і встигати запам'ятовувати нові слова.