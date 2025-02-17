24 Канал исследовал этот вопрос и объясняет, что на самом деле означает выражение "парацетамол" в молодежном сленге.

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Что означает слово "парацетамол"

В современной молодежной речи слово "парацетамол" употребляется для описания человека, который:

чрезмерно спокоен или безразличен ко всему, происходящему вокруг;

ведет себя предсказуемо, безэмоционально или слишком "нормально".

Также есть теория, что парацетамол – это парень, который ни на что не способен, обычно худой и в общем похож на неудачную субстанцию.

Реакция соцсетей

В соцсетях шутят, что использование сленговых слов зашло слишком далеко.

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Как это слово объясняют украинцы

Для многих людей в комментариях это слово осталось загадкой, поэтому они начали выдвигать теории и предположения, что на самом деле означает "парацетамол":

"Парацетамол это как я поняла это какой-то неизвестный или странный человек".

"Парацетамол – это душный тип с поучениями. "Что ты меня лечишь, ты что – парацетамол?".

Также в комментариях украинцы возмущались, мол, сколько можно придумывать новых значений к давно уже известным словам.

Можно объяснения всех этих слов... Мне 16... Я уже старая для того вашего сленга,

– написала одна из пользовательниц тиктока.

Мы же заметим, что украинский язык постоянно развивается и пополняется новыми словами. А в эпоху интернета все это происходит в разы быстрее. Поэтому, вероятно, различные сленговые слова и выражения с нами надолго. Поэтому. нам остается только "держать руку на пульсе" и успевать запоминать новые слова.