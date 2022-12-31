Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, Захід турбується, в чиї руки попадуть ядерні запаси та арсенали.
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Як імперія або федерація Росія припинить своє існування
Захід має думати, що "робити з Росією завтра", бо в країні-агресорці будуть дуже сильні "тектонічні зміни і зсуви". Як імперія вона перестане існувати, вважає Олексій Резніков.
За словами міністра, на тих територіях постане щось оновлене. Захід турбує, яким буде це "оновлення" і хто буде його контролювати.
Зокрема, мовиться про загрозу під назвою "ядерні запаси та арсенали". Річ у тім, що світовим лідерам простіше сприймати Росію як один суб'єкт.
Нехай от з таким Кремлем, з таким режимом, з яким теоретично про щось якось можна домовитися, купити, заспокоїти. Тобто Захід дуже інертний, на жаль,
– сказав Олексій Резніков.
Якщо Захід прийняв якесь рішення, то надовго. Це водночас добре і погано. Наприклад, якщо дивитися на таку характеристику з точки зору санкцій, – то це дуже добре.
Міністр оборони пояснив, що росіяни щиро мріють про те, що от, як тільки вони стануть "паїньками", – з них знімуть санкції. Проте це далеко не так: санкції діятимуть ще довго, навіть якщо вони вдадуть, що змінилися.
Зверніть увагу Росіяни обстрілюють житлові райони небезпечними термобаричними боєприпасами, – Резніков
Резніков оцінив нового наступу Росії в найближчому майбутньому
- Українське керівництво не відкидає загрози нападу з Білорусі. В інтерв'ю The Guardian Олексій Резніков заявив, що новий наступ Росії можливий ще до лютого 2023.
- Мовиться про застосування угруповання, яке нараховує близько 150 тисяч осіб. Міністр додав, що місце, звідки вони підуть, залежатиме від завдань, які поставить перед собою ворог.
- Водночас Генштаб пропрацьовує можливі сценарії розвитку подій і згодом доповідає про них на Ставці головнокомандувача. Разом керівництво готується до всіх варіантів, навіть неприємних.