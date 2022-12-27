Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що Росія постійно порушує Конвенцію про окремі види озброєнь.

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Окупанти використовують надзвичайно небезпечні термобаричні боєприпаси для нападу на житлові райони на Півдні, Сході та Півночі України. Вони роблять це попри те, що Росія є учасником CCCW,

– зазначив Олексій Резніков.

Зауважимо, за даними Центру національного спротиву, росіяни 23 грудня обстріляли деокупований Херсон фосфорними боєприпасами.

Росія – країна-терорист: відповідальність за застосування забороненого озброєння

До речі, Росія не приховує, що застосовує в Україні термобаричні боєприпаси. Ще у березні країна-агресор підтвердила використання системи озброєння ТОС-1А в Україні, що власне і є термобаричною зброєю.

Міжнародних законів, які прямо забороняють їхнє використання, не існує, але якщо країна використовує їх для ураження цивільного населення в населених пунктах, школах або лікарнях, її можуть засудити за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.

Термобаричні боєприпаси з'явилися під час Другої світової війни, коли їх використала німецька армія.