За словами офіційних осіб з питань оборони США, українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

Важливо У ворога не залишиться жодних шансів: скільки HIMARS, NASAMS та Patriot передадуть ЗСУ США

Деталі розкрив міністерка армії США Крістін Вормут.

США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць,

– заявила Вормут.

Видання зазначає, що США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів. Додамо, що США передають Україні й іншу зброю. Зокрема під час останнього візиту Володимира Зеленського до Штатів стало відомо, що наші бійці отримають Patriot.

Як Україну підсилить одна батарея Patriot

Як розповів військовий експерт Петро Черник, батарея Patriot, якщо йти за вищою планкою, – це 32 ракети. Це доволі багато, а якщо зважати на те, що Patriot буде замкнуто у мережу вже наявних у нас апаратів – IRIS-T, MIM-23 Hawk, NASAMS – виходить потужна система з сумарним залпом понад 100 ракет. А, до прикладу, остання атака Росіян нарахувала приблизно 60 ракет.

Утім, як зауважив військовий експерт, у новому пакеті допомоги від США є ще декілька унікальних пунктів, наприклад, комплект JDAM з керованими бомбами GBU-31 і GBU-38. Вони мають важкі бойові частини від 230 до 910 кілограмів, але їхня унікальність полягає в тому, що коли бомба виходить з літака, вона стає у планерне положення, і може завдавати абсолютного удару, знайти ціль на відстані до 28 кілометрів.