Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Алексей Резников. По его мнению, Запад беспокоится, в чьи руки попадут ядерные запасы и арсеналы.

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Как империя или федерация Россия прекратит свое существование

Запад должен думать, что "делать с Россией завтра", потому что в стране-агрессорке будут очень сильные "тектонические изменения и сдвиги". Как империя она перестанет существовать, считает Алексей Резников.

По словам министра, на тех территориях будет что-то обновленное. Запад беспокоит, каким будет это "обновление" и кто будет его контролировать.

В частности, говорится об угрозе под названием "ядерные запасы и арсеналы". Дело в том, что мировым лидерам проще воспринимать Россию как один субъект.

Пусть вот с таким Кремлем, с таким режимом, с которым теоретически о чем-то можно договориться, купить, успокоить. То есть Запад очень инертен, к сожалению,

– сказал Алексей Резников.

Если Запад принял какое-либо решение, то надолго. Это и хорошо, и плохо. Например, если смотреть на такую характеристику с точки зрения санкций – это очень хорошо.

Министр обороны пояснил, что россияне искренне мечтают о том, что вот как только они станут пайками – с них снимут санкции. Однако это далеко не так: санкции будут действовать еще долго, даже если они изменят.

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