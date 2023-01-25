Близько 22:20, 25 січня ЗМІ повідомили, що у Дніпрі, Херсоні та Вільнянську пролунали вибухи після сигналу про повітряну тривогу. Про це інформує 24 Канал.

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Українські міста під загрозою

Власне, про вибухи у Вільнянську, що у Запорізькій області повідомили кореспонденти Суспільного. Окрім того, вони написали про вибухи в Дніпрі та у Херсоні.

Зверніть увагу! Поки невідомо, що стало причиною вибухів. Це можу бути як і робота протиповітряної оборони нашої держави, так і прильоти ворожих ракет чи дронів. У будь-якому разі важливо не нехтувати безпекою та залишатись в укриттях до повідомлення відбою.

Ворог не вгамовується, але ЗСУ контролюють ситуацію