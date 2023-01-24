Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери.

На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне вели безрезультатные наступательные действия – все вражеские атаки отразили. В свою очередь, на Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях они обороняются.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет изменений. Наступательных группировок оккупантов не фиксируют.

Россияне не прекращают обстреливать населённые пункты вдоль линии столкновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, в частности:

Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области;

Нововасиловка, Сопич, Кучеривка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области;

Басовое, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг атаковал населенные пункты Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от танков и всего спектра артиллерий, получили районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Новополье Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне продолжают атаковать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.



Украинские воины отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

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В Крыму продолжается мобилизация

Во временно оккупированном Крыму Россия продолжает мероприятия скрытой мобилизации украинцев. В частности, в Севастополе с 20 января российским военным комиссариатам определили задачу восполнить потери захватчиков местными гражданскими из подразделений черноморского флота.

Всем гражданским работникам определено заполнить формы, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения,

– сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в боях с Силами обороны Украины.

Более 450 раненых захватчиков лечат в городской больнице оккупированного Днепрорудного Запорожской области.

Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области.



Защитники наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Потери врага

Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян,

3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения зенитно-ракетных войск Воздушных Сил ВСУ за 30 минут уничтожили 3 российские ударные вертолета Ка-52, выполнявшие задания в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области.

Кроме того, в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов.



Бойцы Сил обороны защищают государство / Фото Генштаба ВСУ