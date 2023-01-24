Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, среди российского руководства возникают конфликты.

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Сергей Кузан рассказал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов просто производит зачистку "вагнеровцев".

"Он хочет иметь подконтрольных силовиков", – объяснил он.

По его мнению, между Евгением Пригожиным и Валерием Герасимовым пробежала черная кошка.

Есть попытка Герасимова полностью сточить частную армию Пригожина. Все это делается для того, чтобы снизить политическое влияние Евгения Пригожина, близкого к Путину,

– подчеркнул он.

Военный эксперт подчеркнул, что такая позиция, конечно, не нравится руководителю ПИК "Вагнера".

"Он считает несправедливым, что на него было возложено все бремя по штурму и взятию тех позиций", – подчеркнул он.

Герасимов просто пытается использовать "вагнеровцев".

И не редкие случаи, когда десантники стояли в стороне и следили за тем, как наши Силы обороны уничтожают "вагнеровцев",

– объяснил Кузан.

Это провоцирует определенное недовольство, чтобы его "потушить" и проходят кадровые ротации.

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Военный эксперт рассказал, что для украинцев это не будет иметь большого значения.

"Для нас враг остается одним и тем же, но все же мы должны не забывать, что в самой России идет очень жесткая внутренняя борьба между разными силовыми группировками", – отметил он.

Герасимов пытается хранить в своем кругу только лояльных к себе военных.

Группа Шойгу и Герасимова расставляет своих людей, устраняя нелояльных,

– добавил он.

По его мнению, объяснение этому – попытка продолжать реализовывать свою концепцию гибридной войны.

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