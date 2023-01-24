Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, среди российского руководства возникают конфликты.
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Конфликты в русской армии
Сергей Кузан рассказал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов просто производит зачистку "вагнеровцев".
"Он хочет иметь подконтрольных силовиков", – объяснил он.
По его мнению, между Евгением Пригожиным и Валерием Герасимовым пробежала черная кошка.
Есть попытка Герасимова полностью сточить частную армию Пригожина. Все это делается для того, чтобы снизить политическое влияние Евгения Пригожина, близкого к Путину,
– подчеркнул он.
Военный эксперт подчеркнул, что такая позиция, конечно, не нравится руководителю ПИК "Вагнера".
"Он считает несправедливым, что на него было возложено все бремя по штурму и взятию тех позиций", – подчеркнул он.
Герасимов просто пытается использовать "вагнеровцев".
И не редкие случаи, когда десантники стояли в стороне и следили за тем, как наши Силы обороны уничтожают "вагнеровцев",
– объяснил Кузан.
Это провоцирует определенное недовольство, чтобы его "потушить" и проходят кадровые ротации.
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Значение российских проблем на войне с Украиной
Военный эксперт рассказал, что для украинцев это не будет иметь большого значения.
"Для нас враг остается одним и тем же, но все же мы должны не забывать, что в самой России идет очень жесткая внутренняя борьба между разными силовыми группировками", – отметил он.
Герасимов пытается хранить в своем кругу только лояльных к себе военных.
Группа Шойгу и Герасимова расставляет своих людей, устраняя нелояльных,
– добавил он.
По его мнению, объяснение этому – попытка продолжать реализовывать свою концепцию гибридной войны.
Кадровые изменения в России: последнее
- Сначала Сергея Суровикина в должности командующего "специальной военной операцией" заменили Валерием Герасимовым.
- Генерала Евгения Никифорова назначили на должность командующего Западным военным округом вместо генерал-полковника Сергея Кузовлева.
- По мнению бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, смена четвертого командующего за столь короткий срок свидетельствует о том, что российская армия далека от того эталона, которым на протяжении многих лет хвастался Кремль.