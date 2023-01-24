Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, серед російського керівництва виникають конфлікти.

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Конфлікти в російській армії

Сергій Кузан розказав, що начальник Генштабу Валєрій Герасимов просто робить зачистку "вагнерівців".

"Він хоче мати підконтрольних силовиків", – пояснив він.

На його думку, між Євгєнієм Пригожиними та Валєрієм Герасимовим пробігла чорна кішка.

Є спроба Герасимова повністю сточити приватну армію Пригожина. Усе це робиться для того, щоб знизити політичний вплив Євгєнія Пригожина, який є близьким до Путіна,

– наголосив він.

Військовий експерт підкреслив, що така позиція, звісно, не подобається керівнику ПВК "Вагнера".

"Він вважає несправедливим, що на нього був покладений весь тягар по штурму і взяттю тих позицій", – наголосив він.

Натомість Герасимов просто намагається використати "вагнерівців".

І не поодинокі випадки, коли десантники стояли в стороні та слідкували за тим, як наші Сили оборони знищують "вагнерівців",

– пояснив Кузан.

Це провокує певне невдоволення, щоб його "загасити" й відбуваються кадрові ротації.

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Значення російських проблем на війні з Україною

Військовий експерт розповів, що для українців це не матиме великого значення.

"Для нас ворог залишається одним і тим самим, але все ж таки ми маємо не забувати, що у самій Росії іде дуже жорстка внутрішня боротьба між різними силовими угрупуваннями", – зауважив він.

Герасимов намагається зберігати у своєму колі лише лояльних до себе військових.

Група Шойгу і Герасимова розставляє своїх людей, усуваючи нелояльних,

– додав він.

На його думку, пояснення цьому – намагання продовжувати втілювати свою концепцію гібридної війни.

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