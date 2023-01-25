Об этом 24 Каналу сообщил главный редактор "Общественное.Сумы" Андрей Крамченков. Обстрелами россияне поражают пограничные села на расстояние, которое им разрешает вооружение.

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23 января под обстрелом оказались 9 общин Сумской области. По словам Крамченкова, такие данные говорят о высокой интенсивности обстрелов.

Было несколько дней, которые можно назвать спокойными, когда ночь проходила без обстрелов или с 15 выстрелами из миномета. В плохие дни у нас доходит до 200 выстрелов из разного вида оружия. В худшие – россияне могут вывалить 150 артиллерийских выстрелов на одну пограничную деревню,

– добавил журналист.

Интенсивность обстрелов

Сумщину обстреливают из 120-миллиметровых минометов, используют также САУ, ствольную артиллерию, изредка "Грады", еще реже — неуправляемые ракеты из вертолётов. Обстреливают, в том числе, и энергетическую инфраструктуру.

Журналист убежден, если бы россияне имели достаточное количество снарядов, они обстреливали общины так же интенсивно, как летом. Он предполагает, что те испытывают зарядный голод, накапливают определенное количество нарядов и только потом работают, поэтому интенсивность обстрелов не однородна.

Крамченко об обстрелах Сумщины: смотреть видео

Почему местные не эвакуируются

Крамченков заметил, что организованного процесса эвакуации в области нет. Однако дороги открыты, самостоятельно выехать на поезде, частным транспортом, автобусом у жителей возможность есть.

Когда журналист ездит снимать последствия обстрелов общин Сумщины, он задает вопрос об эвакуации местным жителям. Свой отказ от эвакуации они объясняют тем, что им "никуда ехать и не за что".

Возможно, если бы у них был какой-то план, предложенный властью или волонтерами, люди бы выезжали более активно. То есть вы едете таким автобусом в такое место, там у вас временное жилье на такой период, финансовая поддержка и т.д.

– добавил спикер.

Второй по распространенности ответ – "куда мы поедем, у нас вон коровы". Третья – "это наша земля, почему мы должны с нее ехать, пусть россияне отсюда уходят".

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