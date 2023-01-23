Захватчики не отказываются от ракетных атак и постоянно держат наготове вооружение. Собственно, в понедельник, 23 января, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты нанесли удар по дому, в котором проживала многодетная семья.

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Сколько людей пострадало

По словам Живицкого, одна женщина погибла, а еще два человека ранены. Им оказывают медицинскую помощь.

Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. На этот момент (18:00 – 24 Канал) известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двух раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу,

– написал глава области.

В то же время, он лаконично констатировал, что о подробностях этого инцидента вскоре расскажет.

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