Загарбники не відмовляються від ракетних атак та постійно тримають напоготові озброєння. Власне, у понеділок, 23 січня, глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали удару по будинку, в якому проживала багатодітна сім'я.
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Скільки загалом людей постраждало
За словами Живицького, одна жінка загинула, а ще двоє людей поранено. Їм надають медичну допомогу.
Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один зі снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить (18:00 – 24 Канал) відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні,
– написав очільник області.
Водночас він лаконічно констатував, що про подробиці цього інциденту розповість згодом.
Обстріли українських населених пунктів росіянами: актуальне
- До цієї теми варто нагадати, що не так давно окупанти мінометним вогнем накрили прикордоння Сумщини. Внаслідок цієї ворожої атаки постраждав підліток, якому було всього 17 років.
- Окрім того, у Генштабі ЗСУ вранці 23 січня розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту. Там констатували, що ворог продовжує атакувати міста та села нашої держави.
- Скажімо, на Куп'янському напрямку загарбники обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки, Синьківки, Крохмального, Куп'янська Харківської області, а також атакували Новоселівське та Стельмахівку, що на Луганщині.
- Не краща ситуація на інших напрямках ведення бойових дій. Зокрема, на Лиманському напрямку, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
- Очевидно, що рано чи пізно, але російському військовому командуванню доведеться понести відповідальність за дії своєї злочинної армії.
- Також покарання стовідсотково відбуватимуть ті вояки ворожої армії, які виконували злочинні накази своїх командирів. До речі, не так давно розслідувачі назвали імена усіх причетних до обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі 14 січня.