Загарбники не відмовляються від ракетних атак та постійно тримають напоготові озброєння. Власне, у понеділок, 23 січня, глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали удару по будинку, в якому проживала багатодітна сім'я.

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Скільки загалом людей постраждало

За словами Живицького, одна жінка загинула, а ще двоє людей поранено. Їм надають медичну допомогу.

Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один зі снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить (18:00 – 24 Канал) відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні,

– написав очільник області.

Водночас він лаконічно констатував, що про подробиці цього інциденту розповість згодом.

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