Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ворожа вибухівка поцілила прямісінько в житловий будинок.

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Росіяни поранили підлітка

В оперативному командуванні "Північ" розповіли, що окупанти вчергове обстріляли Сумщину з мінометів з території Росії. З 12:50 до 13:10 надійшла інформація про 10 приходів, імовірно з міномета калібром 120 міліметрів, в районі села Студенок.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – розповіли захисники.

Пізніше Живицький зазначив, що під час обстрілу прикордонного села росіяни поранили дитину.

Сьогодні близько 13 години ворог почав вести вогонь по території Есманьської громади Шосткинського району. Росіяни ударили із мінометів по селу Студенок. 10 мін розірвалися на вулицях села, біля помешкань місцевих жителів. Ворожа вибухівка поцілила і в один із будинків, він повністю знищений,

– зауважив голова ОВА.

У тому будинку в момент обстрілу перебував 17-річний хлопець.

"Дивом вижив – його із численними осколковими пораненнями рятують медики Глухівської лікарні. Наразі життю хлопця вже нічого не загрожує", – підсумував Живицький.

Російські ДРГ працювали на Сумщині

Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що окупанти активізували роботу диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області. Однак було це ще до Нового року.

За його словами, наразі подібних випадків на Сумщині немає. Натомість ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині.

"Однак наші воїни, прикордонники виявляти такі групи та відкривали вогонь. І тоді ворог з втратами відступав", – додав Демченко.

Він підсумував, що найбільш загрозлива ситуація зберігається на напрямках, де ворога вже відкинули.