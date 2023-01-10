Як розповів речник державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, наразі подібних випадків роботи ДРГ на Сумщині немає.

Важливо Росія вже перекидає на Схід України військових, що проходили навчання у Білорусі

Натомість ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині, де ворог неодноразово направити вглиб території України.

Однак наші воїни, прикордонники виявляти такі групи і відкривали вогонь. І тоді ворог з втратами відступав. Але найбільш загрозлива ситуація зберігається на напрямках, де ворога вже відкинули,

– пояснив Демченко.

У цьому контексті мовиться про:

Чернігівщину,

Сумщину,

Харківщину.

Саме у цих областях ворог не припиняє обстрілів. За словами Андрія Демченка, окупанти не намагаються уразити Сили оборони України. Їхня ціль – цивільні.

Як працює українська ДРГ

Варто зазначити, що Україна також має свої диверсійно-розвідувальні групи. І, як сказав військовий Збройних Сил України Євген Карась, багато українських диверсантів працює на тимчасово окупованих територіях та навіть в Росії.

Додамо, що у грудні 2022 року росіяни оголосили, що вони ліквідували у Брянській області українську диверсійну групу з 4 осіб. Згодом Генштаб України підтвердив цю інформацію. Це перший відомий факт виявлення українських ДРГ на території Росії.

Карась наголосив, що говорити про таких людей необхідно, аби уславити їхній героїзм. Це показує престиж українських диверсійно-розвідувальних груп. Ці військові ризикуючи життям, роблять бавовну там, де росіяни боялися навіть думати про присутність українців.