Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що наші військові таки спостерігають певну активність ворога. Зокрема, у той час, коли вороги готуються до проведення ракетних ударів.

Читайте також Є загроза і поодиноких ракетних ударів, і масованої атаки, – в ОК "Південь" назвали ознаки

Що роблять росіяни в Чорному морі

Як правило дійсно їх (росіян – 24 Канал) цікавлять об'єкти критичної інфраструктури, та вони навряд чи були пересунуті за певний проміжок часу. Більшість уваги таких дронів сконцентрована на військових об'єктах, зокрема засобах протиповітряної оборони, які вони (росіяни – 24 Канал) намагаються вишукати, щоб в одній із хвиль атак їх заглушити,

– заявила Наталія Гуменюк.

Які дрони росіян вдалось збити

Українські військові 20 січня збили 2 розвідувальні безпілотники росіян "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру пояснила, що російський дрон "Мерлін-ВР" – не є для росіян новим, адже вороги використовують їх певний перелік.

Та не кожен дрон можна відразу ідентифікувати, адже буває так, що від ворожого безпілотника не залишається нічого.

Як поводиться російське корабельне угруповання у Чорному морі

Наталія Гуменюк повідомила, що російські кораблі перебувають у відкритому Чорному морі на бойовому чергуванні.

Трішки змінилась кількість ракетоносіїв в менший бік. Тобто, якщо їх напередодні було 6, то наразі (станом ранок 21 січня – 24 Канал) їх 5. Один підводний човен зайшов у пункт базування, що може свідчити про багато чого: або про проблеми, або про реагування на шторм, або про переспорядження,

– пояснила керівниця пресцентру.

Станом на 21 січня:

загальний залп ворога оцінюють в 36 "Калібрів", які напоготові;

загальне угруповання складається з 11 кораблів. У тому числі ті, з яких запускають дрони-розвідники.

Наталія Гуменюк пояснила, що в принципі вороги готові до того, щоб почати обстріл. Проте і Збройні Сили України також підготовані до ворожих атак.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України вкотре закликала людей реагувати на сигнали повітряної тривоги.