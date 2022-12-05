Цифра вражає: скількох українців окупанти депортували у Росію

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Також він пояснив, що робити, щоб повернутися в Україну.
До теми Понад 10 тисяч українських дітей окупанти планують вивезти в Росію
Мільйони українців опинилися у Росії
Лубінець зазначив, що з лютого щонайменше 2,8 мільйона українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Якщо ви або ваші близькі перебуваєте в Росії, і маєте потребу у допомозі для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію",
– додав омбудсмен.
Номери телефонів "гарячих ліній":
- ️ 0-800-50-17-20 (безкоштовно);
- +38 044-299-74-08 (для людей, які перебувають за межами України).
Також можна написати лист на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua
2,8 мільйона українців опинилися у Росії / Фото Дмитра Лубінця
Росіяни масово викрадають українських дітей
- Від початку повномасштабної війни загарбники вивозять дітей з окупованих територій. Лише в Маріуполі вони викрали щонайменше 500 маленьких українців.
- Окрім цього, батьки не можуть розшукати своїх дітей на Херсонщині. Загарбники вивезли їх в табір в тимчасово окупованому Криму. Коли українці вирішили забрати звідти дітей, виявилося, що їх там немає.
- Також росіяни депортували 12 вихованців Олешківського дитбудинку. Їх розмістили у психлікарні в тимчасово окупованому Криму.
- Загалом Україна має перевірену інформацію про понад 10,5 тисячі депортованих до Росії дітей. Наразі вдалося повернути лише 103.