У Генштабі повідомили актуальну інформацію про ситуацію на передовій та в тилу. Що відбувається на напрямках та яких успіхів досягли ЗСУ – читайте далі.

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Ворог продовжує тероризувати населення України

За інформацією Генштабу, протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Крім того, окупанти здійснили 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області.

Від ворожих обстрілів у цей день постраждали населені пункти на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському напрямках.

Погрози місцевим жителям

В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство Росії, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі.

У разі відмови, працівникам погрожують звільненням з роботи.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України оголосили збір заяв місцевих мешканців про відмову від українського громадянства. Такі вказівки окупаційна адміністрація отримала від Кремля.

З 28 грудня окупаційні адміністрації у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях надали команду про масовий збір заяв. Колаборанти змушують відмовитись від українського громадянства працівників підприємств, установ та організацій, які знаходяться під контролем окупантів.

ЗСУ героїчно нищать противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала:

7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів;

2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу "Орлан".

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Лише за добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.