Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Між іншим, наступ, який Росія готує на річницю війни, уже триває.

Важливо Путіну треба показати хоч якісь успіхи до 24 лютого, але є й інша сакральна дата, – політолог

Наступ з Півночі

Черник зазначив, що на початку вторгнення росіяни заходили в Чорнобильську зону. Нічим добрим для них це не закінчилось, і вони звідти пішли. На Бахмутському напрямку з травня вони просунулись на 11 – 28 кілометрів. Такими темпами їм треба кілька десятиліть, аби вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Божевільні дії можуть бути. Від них можна чекати чого завгодно. Вони можуть запустити на нашу територію кілька літаків Іл-76 з 200 десантниками на борту, але це все буде збите. Поки такої тверезої, розумної, яка б відповідала воєнним нормативам, операції, я з їхнього боку не можу побачити,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що для серйозного виклику на Півночі, їм треба принаймні 40 тисяч підготовленого особового складу, 825 танків, 2500 одиниць бронетехніки, понад 1000 артилерійських стволів. Однак у них є лише багато піхоти. Її можна озброїти гвинтівками Мосіна, ППШ і кинути "вперед, за родіну, за Сталіна", але це не переламає хід війни.

Потенційні удари по українських мостах

За словами військового експерта, росіяни можуть планувати ракетні удари по українських мостах, щоб відірвати лівобережжя від правобережжя, й залишити фронт без західного постачання. Однак рівень нашої ППО виріс. Ми зіб'ємо близько 90% їхніх ракет, а ще в них серйозні проблеми з прицілюванням, це не HIMARS на Херсонщині.

"Усі дуже добре пам'ятають ті фото – це просто філігранна робота. Розуміємо, наскільки в них усе важко в частині радіолокаційного наведення, а через супутник ще важче, бо система складна, хоч її і не можна відкидати, бо час від часу все ж "Шахеди" долітають до своїх цілей", – наголосив Черник.

Як він зазначив, аби досягти принаймні 10% – 15% ураження, треба щоб наша ППО взагалі не працювала, а по одному мосту запускали десятки ракет. Однак і в такому разі ми зможемо застосовувати понтонні переправи, які були передані в одному з пакетів допомоги від Німеччини, яку ми часто згадуємо.

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Ракети "Кинджал"

Черник продовжив, що ракети "Кинджал" – це найсерйозніша зброя, яка залишилась у росіян. На жаль, ці гіперзвукові ракети немає чим перехопити. Однак це їхній критичний запас на судний день. Незрозуміло, чи в їхньому розумінні він уже настав.

Якби могли, відважилися б уже. Утім жодним чином не применшую їхнього божевілля й розумію, що в них на карту поставлене абсолютно все. У них немає шляху назад. Один їхній генерал ще на початку війни сказав дуже цікаву фразу їхньою мовою: "Не проиграть нельзя, выиграть – невозможно",

– підкреслив військовий експерт.

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