Так, 2 лютого на території Приазов'я помітили одразу 8 КамАЗів, набитих окупантами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров про колосальні втрати окупантів

Іван Федоров зазначив, що в селищі Новобогданівка було знищено нафтобазу. Нафтопродуктів там не було, адже окупанти все покрали. Саму ж нафтобазу ворог використовував для базування своєї техніки та особового складу.

Окрім того, були вибухи у південній частині Мелітополя. Зокрема, там, де росіяни захопили 2 промислових підприємства.

Вчора (2 лютого – 24 Канал) на території Приазов'я, де вони захопили одну з наших установ і влаштували свій шпиталь, вони привезли 8 КамАЗів "трьохсотих". Це сотні "трьохсотих", яких вони просто насипом привезли, тому що у них немає іншої можливості. Така кількість поранених та загиблих, що окрім як насипом вони їх вже не возять,

– зазначив Федоров.

Втім, за його словами, окупанти постійно поповнюють свої ресурси. На території селища Михайлівка 2 лютого жителі побачили приблизно 1500 "вагнерівців", які приїхали на Мелітопольщину. Окупанти дуже тримаються за ці території, адже бояться втратити сухопутний коридор.

Річ у тім, що, за словами Федорова, наразі 70% автомобільного трафіку з Росії до Криму йде саме через Мелітополь, адже повноцінно Керченський міст не працює. Тож ворог розуміє, що втрата Мелітополя буде означати повну втрату Херсонської і Запорізької областей. Тож окупанти будують фортифікаційні споруди та намагаються окопатися.

"Але точно ми знаємо, що в наших ЗСУ зовсім інші плани, – ліквідувати ворога і звільняти наших мешканців з окупації, тому що вони сьогодні, як у в'язниці", – підкреслив Федоров.

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Втрати ворога: останні дані від Генштабу ЗСУ

Вранці 3 лютого у Генштабі повідомили, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 загарбників. Орієнтовні втрати Росії вже сягнули 129 870 осіб.

Окрім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки. Зокрема: