Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Рух також опублікував відео "відпрацювання", пише 24 Канал.

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У нас довгі руки. І ми запустили їх у гніздо опричників кремля – у росгвардію. Наші люди в цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів росгвардії, які поспішали з Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли в машині,
– йдеться в повідомленні.

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"Вітаємо наших братів з успішною операцією. Вибухівка хоч і саморобна, але вибухає не гірше за казенну. Молодці", – додали представники руху.

Головне про партизанський рух в Криму

  • У листопаді у тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" повідомили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців. Вони навіть опублікували поіменний список ліквідованих окупантів.
  • Саме рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Кирила Стрємоусова.
  • Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов неодноразово наголошував, що всі російські окупанти обов'язково будуть покарані за свої звірства. Тож, "український Моссад" продовжує працювати.
  • До слова, звичайні мешканці теж усіляко допомогають рухам опору і завдають чимало шкоди ворогові: спалюють автівки окупантів, кидають запалювальні суміші в адміністративні будівлі.
  • Дістається також військкоматам, в яких загарбники продовжують проводити приховану мобілізацію.

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