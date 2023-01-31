Публіцист Станіслав Безушко на платформі IQ проаналізував, що часто забувають враховувати при підрахунку втрат росіян у війні проти України.
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Як поділяють втрати на війніНа безповоротні та санітарні. Санітарні втрати можуть бути важкими, після яких на війну вже ніхто не повертається, а можуть – легкими, які дозволяють солдатам воювати вже за кілька днів. У Силах оборони публікують саме безповоротні втрати. А також говорять про всі російські окупаційні війська (далі – РОВ), а не лише про регулярну армію Росії.
РОВ – це загальне поняття, що охоплює безпосередньо регулярну російську армію, найманців, незаконно мобілізованих на тимчасово окупованій території, вагнерівців (різних видів), інших найманців та Росгвардію. Саме тому, коли мовиться про втрати росіян в Україні, не варто їх накладати саме на регулярну російську армію. Ніхто не ходить по полю бою і не уточнює, ким був і де служив ворог.
Це перша причина виникнення розбіжностей в підрахунках, вважає автор.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав у твітері, що українська армія нейтралізувала (тобто було вбито, поранено, взято в полон, зникли безвісти) 29 543 ув'язнених, завербованих "приватною військовою компанією Вагнера" у російських в'язницях. Якщо врахувати, що у 127 500 знищених окупантів (офіційні дані станом на ранок 31.01.23) входять всі ці групи військових, то цифри дуже і дуже реалістичні. І саме тому втрати так сильно не відобразились на російській регулярній армії.
Чому ж незалежні аналітики часто сумніваються у цих даних?
Згідно з поясненням автора, більшість підрахунків аналітиків базуються на тому, що співвідношення вбитих до поранених зазвичай становить 1 до 3. А в такому випадку поранених окупантів має бути ще 376 530 чоловік. Тоді загальна кількість втрат мала б дорівнювати 502 040. Проте ця "середня цифра" на реальній війні не відповідає дійсності.
У росіян ситуація набагато гірша
Якщо в перші місяці співвідношення вбитих до поранених було 1 до 3, то з літа воно спершу стало 1 до 2, а з кінця осені на найгарячіших ділянках фронту було 1 до 1. А в такі дні, як удар по ПТУ в Макіївці, кількість вбитих стає більшою за кількість поранених – через практично відсутню першу медичну допомогу. Тому поранені до кінця бою перетворюються на знищених.
У "вагнерівців" кількість вбитих останніми місяцями взагалі більша за кількість поранених. Така ж ситуація була весною у незаконно мобілізованих на окупованій території.
Тому реальна цифра поранених окупантів за весь період війни може бути близькою до 260 тисяч, а загальні втрати – до 380 тисяч. Зрозуміло, що значна частина поранених вже могла повернутися у стрій і знову воювати.
Втрати РОВ, про які повідомляє Генштаб ЗСУ – реальні, але вони стосуються не лише російської регулярної армії. Звичайно, Росія має ще достатньо людського ресурсу для продовження боїв. Для того, щоб у них почались проблеми з утриманням позицій, треба знищувати протягом доби хоча б 1300 – 1500 окупантів. Тоді вони не зможуть швидко компенсувати втрати.
Їхня регулярна армія вимотана, але вона є та готується до нових боїв. Ворог був і залишається небезпечним. Всі розмови про "чмонь" та "мобіків" – це для тих, хто боїться залишитись без улюбленої кави в тилу. А на полі бою будь-який дурень зі зброєю – небезпечний. Його треба знищувати, і для цього потрібно ще багато ресурсу,
– підсумовує Станіслав Безушко.