Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє 24 канал.

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"Український Моссад" вже працює

Буданов підтвердив, що "український Моссад" вже працює. На думку голови ГУР, цих спецпризначенців не застосовуватимуть у політичних цілях.

Я сподіваюсь, що не будуть. Це є питання на багато років наперед,

– додав Буданов.

В Ізраїлі члени Моссаду не зазначені ні в яких документах. Їхні імена стають відомими, якщо вони зазнають якоїсь невдачі. Голова ГУР розповів, що він колись також працював на "закритій" посаді.

"Ось у мене була суто людська проблема в певний момент. Я втратив банківську картку. Банківська картка в той час була оформлена, ще до переходу на "закриту" посаду, на моє реальне ім'я. Потім я її втратив, а дані всі вже були закриті. Я прийшов в банк, зробив дурницю, як то кажуть. Я забув, реально, просто не подумав у той момент", – зазначив Буданов.

Очільник ГУР прийшов у банк, щоб поновити картку і надав працівнику фінустанови свої документи.

"Це інше обличчя, вибачте", – підсумував Буданов.

Так, голова розвідки пояснив, чи будуть члени "українського Моссаду" невідомими для загалу.

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