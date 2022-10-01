Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.

Интересно Российского пилота, подбитого под Черниговом, обменяли на 5 украинских, – Буданов

"Украинский Моссад" уже работает

Буданов подтвердил, что "украинский Моссад" уже работает. По мнению главы ГУР, этих спецназовцев не будут задействовать в политических целях.

Надеюсь, что не будут. Это вопрос на много лет вперед,

– добавил Буданов.

В Израиле члены Моссада не указаны ни в каких документах. Их имена становятся известными, если они терпят какую-то неудачу. Глава ГУР рассказал, что он когда-то тоже работал на "закрытой" должности.

"Вот у меня была сугубо человеческая проблема в определенный момент. Я потерял банковскую карту. Банковская карта в то время была оформлена, еще до перехода на "закрытую" должность, на мое реальное имя. Потом я ее потерял, а данные все уже были закрыты. Я пришел в банк, сделал глупость, как говорится. Я забыл, реально, просто не подумал в тот момент", – отметил Буданов.

Глава ГУР пришел в банк, чтобы восстановить карточку и предоставил работнику финучреждения свои документы.

"Это другое лицо, извините", – подытожил Буданов.

Так, глава разведки объяснил, будут ли члены "украинского Моссада" неизвестны для общественности.

Будет интересно – украинские партизаны пугают врага в Мелитополе: видео